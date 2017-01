Detaje interesante mbi jetën e “Ivet” nga seriali “Kloni” (Foto)

Si duket në moshën 65 vjeçare “Iveti”

E njohim si “Ivet” nga seriali shumë i shikuar “Kloni” i cili është shfaqur ne RTV21. Por aktorja e njohur braziliane Vera Fisscher përveç interpetimit në këtë serial ka edhe një karrierë të mëhershme.

Ajo u lind në Santa Catarina të Brazilit, më 27 nëntor 1951. Babai i saj ishte me origjinë nga Gjermania. Dhe jo vetëm kaq , ai përkrahte ideologjinë naziste. E mu për këtë arsye Vera nuk kishte marrëdhënie të mira me të. “Babai im ishte gjerman, nazist dhe ai më detyroi që ta lexoj Hitlerin”, ka shkruar ajo në autobigrafinë e saj.

Deri në moshën pesë vjeçare Fischer ka folur vetëm gjermanisht ndërsa portugalishten e mësoi në shkollë, shkruan rtv21.tv

Vera mori famë në vitin 1969 kur u zgjodh “Miss Brazili”. Ajo gjithashtu konkuroi për “Miss Universe” ku u kualifikua në gjysmëfinale.

Projekti që e solli në ekranin televiziv ishte filmi “A Superfêmea, a pornochanchada” në vitin 1973. Ajo është konsideruar si një aktore e mirë dhe ka fituar disa çmime.

Vera ka dy fëmijë nga dy martesa të dështuara. Ishte e martuar me aktorin Perry Salles prej vitit 1971 deri në 1987 ku nga kjo martesë ka një vajzë. Ndërkaq nga martesa e dytë me Felipe Camaro e cila zgjati prej 1989 deri në 1995 ka një djalë. Vajza Rafaela Fischer është po ashtu aktore. E pikërisht në teatër luajtën së bashku me të dhe ish bashkëshortin Perry Salles në shfaqjen “A Primeira Noite de um Homem”. Kështu me ish bashkëshortin Vera lidhi miqësi., shkruan rtv21.tv

Fischer gjithashtu është dizajnere rrobash dhe bizhuterish. Ajo din të flasë gjermanisht, anglisht dhe portugisht. Një fakt tjetër i rëndësishëm është se ajo dy herë pozoi nudo për revistën Playboy në gusht të vitit 1982 dhe në janar të vitit 2000.

E Tani “Iveti” e bukur nga serial “Kloni” ka arritur në moshën e pleqërisë. Ajo ka 65 vjet dhe pa dyshim që kjo ka ndikuar edhe në dukjen e saj. Gruaja e cila është konsideruar si “Sexy-simbol” i të gjitha kohërave në Brazil, tani ka shtuar kilogramët e moshës dhe thinjat e rrudhat e kanë tradhtuar pak sa. Këto pamje mund t’i shihni në fotografitë në vijim.

