Dhëndëri i Trump-it këshilltar në Shtëpinë e Bardhë

Demokratët këtë emërim e quajnë nepotizëm, duan rishqyrtim

Demokratët e kanë quajtur nepotizëm dhe konflikt të interesit emërimin e dhëndrit të Donald Trump në postin e këshilltarit të lartë të këtij të fundit

Grupi ka kërkuar që Zyra e Etikës së Qeverisë në Departamentin e Drejtësisë të shqyrtojnë anën ligjore lidhur me emërimin e Jared Kushner 35 vjeçar në postin e këshilltarit të lartë të presidentin të zgjedhur Trump.

Avokati i tij thotë se nuk janë shkelur ligjet a anti-nepoztimit.

Kushnër është i martuar me vajzën e Donald Trump, Ivanka.

“Ai do të japë dorëheqje si shef i biznesit të pasurive të patundshme të familjes së tij dhe botues i gazetës New York Observer, në mënyrë që të përputhen me ligjet e etikës”, tha avokati Jamie Gorelic./21Media