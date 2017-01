Dhjetë raste të lëndimeve nga mjetet piroteknike

Në QKUK kanë kërkuar ndihmë mjekësore 10 persona të lënduar nga mjetet piroteknike

Qendra Emergjente e QKUK-së, deri në mesnatë, ka pranuar rreth dhjetëra raste të lëndimeve nga mjetet piroteknike.

13 vjeçari A. S., ka marrë një lëndim në kokë nga shpërthimi i një mjeti piroteknike. Ai porositi moshatarët që të mos i përdorin mjetet piroteknike.

“Unë jam kanë duke i shikuar fishekzjarrët, kur njëri ndër shokët e mi e ka ndezur atë, e ka ndezur keq dhe ka shpërthyer. Pastaj mbajtësja që ka qenë në raketë, më ka rënë në kokë. Unë i lajmëroj të gjithë moshatarët e mi që mos me përdor mjete piroteknike”, ka thënë ai.

Kurse, specializantja e Emergjencës, Krenare Makolli ka thënë se kanë pranuar dhjetë raste në Emergjencë, të cilat kanë qenë lëndime nga mjetet piroteknike.

“Të gjitha janë nga mjetet piroteknike, me lëndime goxha të rënda. Deri në mëngjes sa te kemi një raport, flasim për statistika, pro kemi shumë. Gjithë, popullatës iu kisha thënë të kenë kujdes, e sidomos prindërve, sepse shumicën i kemi mosha të vogla”, ka thënë Makolli.

Në anën tjetër, kirurgu Florent Kavaja, ka thënë se dita ka qenë e qetë, mirëpo në mbrëmje ka filluar një fluks i madh i pacientëve, të cilët kanë qenë të lënduar nga mjetet piroteknike. Ai ka thënë se kanë pasur një rast të rëndë të operimit. Sipas tij, një person ka pasur një lëndim të barkut dhe zorrëve, nga këto mjete.

Kurse Policia ka njoftuar se me rastin e festës së ndërrimit të moteve, kryeqyteti ishte kryesisht i qetë dhe pa incidente të rënda.

“Deri më tani ka qenë gjithçka në rregull, deri në ora 00:00, por pas vitit të ri i kemi pesë të lënduar prej fishekzjarrëve, por me lëndime të lehta kanë marrë dhe i kemi pesë zjarre që kanë ra prej fishekzjarrëve, të gjitha këto kanë qenë me mjete piroteknike, jo me mjete të tjera”, ka thënë togeri I Policisë së Kosovës Ibrahim Metolli./21Media