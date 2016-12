Dhurata dhe Dj Geek sjellin “AYO” (Video)

Dhurata Dora së bashku me Dj Geek do të sjellin “AYO”

Këngëtarja simpatike dhe shumë e dashur për publikun, Dhurata Dora së shpejti do të sjellë projektin e saj më të ri.

Sikur edhe në të shumtën e këngëve që ka sjellur , edhe këtë herë Dhurata do të vijë në bashkëpunim. Ajo këtë herë, këngën e re “AYO” do ta sjellë në bashkëpunim me DJ Geek.

Nga trileri i publikuar, shihet se Dhurata nuk ka dalur shumë nga stili me të cilin jemi mësuar ta shohim, shkruan rtv21.tv

Se kur do të dalë projekti dhe sa do të pritet mirë nga publiku siç janë pritur këngët e saj deri më tani mbetet të shihet.

Ndryshe, projekti i fundit i Dhuratës është “Veç ty”, i cili u pritë mirë nga publiku./21Media