DiCaprio do të jetë prezantues i Golden Globe

Pas fitimit të trefishtë të këtij çmimi, DiCaprio do të ndërrojë rol dhe do të jetë prezantues i tij

42 vjeçari është emëruar si prezantues i çmimeve Golden Globe së bashku me aktoren Kristen Wiig. Ceremonia do të mbahet të dielën me datën 8 janar.

Ky është viti i 74ërt që po ndahet ky çmim prestigjioz, që është prezantuar për herë të parë në vitin 1943 nga Organizata e Shtypit të Huaj në Hollywood, shkruan rtv21.tv.

Çmimet që ndahen në këtë ceremoni përfshijnë filmat si dhe televizionin.

DiCaprio ka fituar 3 çmime Golden Globe, për filmat e tij: The Aviator, The Wolf Of Wall Street dhe The Revenant./21Media