“Diçka po zihet” vjen më ndryshe

“Diçka po zihet” në sezonin e ri vjen me koncept tjetër

Jemi mësuar që procesin e gatimit të shoqëruar me tinguj muzikorë live t’i ndjekim çdo të dielë nga ora 11:00 përmes ekranit të RTV21 me emisionin “Diçka po zihet” që për nikoqire ka Xheraldina Vulën. Gjithashtu me anë të këtij emisioni ne kemi pasur mundësi që të njihemi me shumë receta të reja.

Ndërkaq sezoni i “Diçka po zihet” pritet të vjen me një koncept më ndryshe.

Kështu, prej datës 20 dhjetor të vitit të kaluar është hapur audicioi i cili do të iu mundësojë të gjitha familjeve shqiptare që të konkurojnë për të fituar shpërblimin e madh prej 5000 eurove, e po ashtu edhe shpërblime tjera si udhëtime jashtë vendit, komplete të mëdha me enë.

Familjet do të mund të konkurojnë deri me 15 shkurt, përmes e-mail adresës: familjet@diçkapozihet.com apo në zyret e rtv21.Të drejtë konkurimi kanë të gjitha familjet nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi, diaspora e në të gjjitha vendet ku ka shqiptarë.

Ky emision shfaqet që nga viti 2006 në RTV21, dhe është i pari në Kosovë që ka të bëjë me artin e kuzhinës./21Media