Diesel dëshiron ta bëjë krenar Paul Walker-in (Foto)

Vin Diesel dhe Paul Walker të gjithë e dinë që ishin miq shumë të mirë, dhe vdekja e Walker e tronditi Diesel

Ylli i filmit “Fast and Furious” ka postuar një fotografi dhe një mesazh prekës për mikun e tij, aktorin dhe kolegun e tij që ka vdekur në një aksident tragjik në vitin 2013. Ky mesazh i aktorit erdhi pak para se të realizohet “Fast and Furious”, i teti me radhë, shkruan “People”.

“Rrugë e rëndë të prodhimit, detyra sfiduese për të filmuar këtë kapitull të fundit. Ti Pablo më ke dhënë forcë dhe vullnet. Unë të pata premtuar se do të bëjmë diçka me të cilën ti do të ndiheshe krenare dhe unë lutem që ti të ndihesh vërtetë kështu”, ka shkruar aktori në llogarinë e tij në Instagram.

Diesel ka folur ditë më parë për faktin se si ka ndryshuar jeta e tij pas humbjes së mikut të tij më të ngushtë. “E kam ndjerë shumë humbjen, tre vjetët e fundit kanë qenë më të vështirat për mua, pasi e humba vëlluin tim në atë mënyrë tragjike”, kishte deklaruar ai.