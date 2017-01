Disa këshilla për t’u mbrojtur nga gripi

Askush nuk është imun nga virozat e stinës aq më tepër kur temperaturat ndryshojne dhe lagështira në ajër na krijon probleme të shumta shëndetësore

Ja disa keshilla te thjeshta dhe të vlefshme per t’u mbrojtur nga gripi i cili rrezikon tju mbajë në shtrat për ditë të tëra.

Lani duart, pasi bakteret e fshehura në to mund të përcjellin në organizëm mikrobet, nëse me duart të palara prekim mukozën e hundës apo sytë.

Gjumi. Nëse flemë 7-9 orë në ditë arrijmë ta përballojmë shumë më mirë gripin.

Bëni ushtrime gjimnastikore. Tonifikimi i muskujve na ndihmon të luftojmë influencën.

Rrisni dozat e zinkut, pasi ky mineral e lufton shumë mirë virusin e gripit. Në të njëjtën kohë evitoni konsumin e yndyrnave dhe sheqerit.

Konsumoni hudhra. Hudhra ka rezultuar mjaft efikase në luftën kundër virozave të stinës.

Konsumoni ujin, pasi kështu e ndihmoni sistemin imunitar që të luftojë në mënyrë efikase gripin.

Qeshni, pasi optimizmi përveçse na mban në formë të mirë shpirtërore, ndihmon edhe në përmirësimin e gjendjes shëndetësore.

Bëni masazh, sepse në këtë mënyrë ndihmoni në përmirësimin e qarkullimit të gjakut.

Mos konsumoni alkoolin, pasi ai dobëson sistemin imunitar.

Konsumoni çajra per te forcuar imunitetin, per te nderprere kollen dhe per te ulur temperaturen, si: sherebela, gjethe dafine, gjethe ulliri, agulice, thundermushke, caj te gjelber, kamilicë, nana etj.