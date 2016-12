Disa projekte të parapara për vitin 2017-të (Video)

Sonte në emisionin debatues “Click” po diskutohet për buxhetin e vitit 2017-të

Agim Krasniqi, zëvendësministër i Financave përmendi disa projekte të cilat ai tha se do të realizohet në vitin 2017-të.

Krasniqi përmendi një numër të projekteve në fushën e shëndetësisë ku tha se do të ketë projekte për herë të parë që kanë të bëjnë me ndërtesa të mjeksisë.

“Fushën e shëndetësisë do të kemi projekte për herë të parë që kanë të bëjnë me ndërtesa të mjeksisë, sportit, me klinikën e fiziatrisë, klinikën e ortopedisë, me ndërtimin e disa spitaleve regjionale, me ndërtimin e qendrës emergjente në Prishtinë edhe projektet tjera të vogla të cilat fillojnë për herë të parë po flasë”, u shpreh zëvendësministri Krasniqi, shkruan rtv21.tv

Krasniqi foli edhe për projektet e arsimit, ku tha se në projektet e arsimit parauniversitar do të fillojnë rreth 15 shkolla të reja, në arsimin e lartë do të fillojë ndërtimi i universitetit të fakultetit ekonomik, universiteti në Mitrovicë me dy fakultete si dhe tha se do të bëhet konvikti i studentëve në qendrën studentore në Prishtinë.

Zëvendësministri ndër të tjera përmendi edhe disa projekte për asfaltimin e rrugëve, me ç’rast tha se janë paraparë rreth 16 milionë euro./21Media