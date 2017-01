Dixhitalizohet edhe “Spider-Man” (Video)

“Spider-Man” do të vije me kostum “High- Tech”

Të gjithë fansat e personazhit “Spider-Man” do të mund ta shohin atë në kostum teknologjik ku dë të jetë i përbërë me GPS dhe një sistem holografik. Kjo mund të shihet edhe nga vidoja të cilën e ka publikuar studioja Marvel.

“Spider-Man” me këtë kostum do të shfaqet tek filmi i ri më titull “Spider-Man: Homecoming:. Ndërkaq rolin e tij do ta luaj Tom Holland kurse më herët personazhin e famshëm Spider- Man e kanë luajtur Tobey Maguire dhe Andrew Garfiled.