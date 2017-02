Trump insiston në kontrollet e shtuara

“Do të kontrollohen me kujdes të gjithë ata që hyjnë në SHBA”

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka kumtuar në profilin e tij në Twitter se ka urdhëruar ministrinë për siguri të brendshme që të kontrolloi me kujdes të gjithë personat, të cilët hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkruan rtv21.tv

“I kam dhënë instruksione ministrisë për siguri të brendshme që të kontrolloi me kujdes të shtuar të gjithë personat, të cilët hyjnë në vendin tonë. Gjykata po na vështirësojnë punën”, shkroi Trump.

Ai me këtë porosi me gjasë ju referua vendimit të Gjykatës së Apelit, e cila refuzoi kërkesën e administratës së Trumpit që urgjentisht të rikthehet në fuqi dekreti i Trumpit për të ndaluar hyrjen në Amerikë të shtetasve nga shtatë shtete me popullatë shumicë myslimane.

Trump në Twitter kishte një porosi edhe për gjykatësin federativ nga Sietlli, Xhejms Robart, i cili javën e kaluar bllokoi zbatimin e dekretit të presidentit, të cilin Tramp e cilësoi si të ashtuquajtur gjyqtar.

“Thjesht nuk mund të besoni se një gjykatës do të mund të sillte vendin tonë në një rrezik të tillë. Nëse ndodh ndonjë gjë, fajësoni atë dhe sistemin e drejtësisë. Njerëzit këtu po vijnë në numër të madh. Shumë keq”, shkroi Trump në porosinë e tij./21Media