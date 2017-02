Dua dhe xhaketa e saj e re

Dua Lipa, është ky një emër që tashmë njihet dhe po përmendet gjithandej nëpër botë, “Scared to be Lonely”, është kënga e saj e fundit në bashkëpunim me Martin Garrix.

Së fundmi Dua ka publikuar një fotografi në të cilën shihet se ka vizituar New York-un, por që sipas saj nuk ka marrë rroba të ngrohta, andaj edhe ka falënderuar shokun e saj Julian Polak për dhurimin e një xhakete./21Media