Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa është renditur e para në top listën e Billboard “Dance Club Songs” me këngën e fundit “Blow Your Mind”

Dua Lipa në Top listën “Dance Club Songs” ka arritur që të lë mbrapa Rihannën këngëtaren e njohur dhe shumë të dashur për publikun e cila renditet e dyta me këngën “Love On The Brian”. Ndryshe kënga “Blow Your Mind (Mwah)” nga Dua është publikuar tre muaj më parë dhe deri tani ka mbi 22 milionë klikime./21Media