Edhe e ngrirë, Mirusha tërheq vizitorët (Foto-Video)

Kush tha se liqeni i Mirushës vizitohet vetëm verës! Ai tani po tërheq shumë vizitorë

Ujëvarat e Mirushës, që njihen si park Park Regjional i Natyrës janë të vizituara shumë nga turistët e vendit dhe më gjerë.

Me bukurinë e natyrës që gjendet përrreth dhe me ujëvarat që të habisin me pamjen e tyre, vizitorët kujdesen që një ditë apo një pjesë ditës së tyre, ta kalojnë për tu freskuar në natyrën e mbresëlënëse të këtyre ujëvarave.

Por, vizitat nuk mjaftojnë me kaq, ujëvarat e Mirushës po vizitohen edhe në këto ditë të ftohta të janarit ku temperaturat po shënojnë – 20 gradë Celcius, shkruan rtv21.tv

Ndonëse jo për tu freskuar, një numër i vizitorëve kanë shkuar te ujëvarat e Mirushës që ta shijojnë ajrin e pastër, të shikojnë bukurinë e tyre gjatë stinës së dimrit, por edhe të bëjnë patinazh.

Kjo të paktën vërehet nga fotografitë e dërguara nga shikuesit e RTV 21, Shemsie Berisha dhe Fatlum Berisha, të cilët kanë kapur momente të bukura nga ujëvarat e Mirushës.

Në këto fotografi shihet ujëvara e kristalizuar si dhe liqeni i ngrirë ku vizitorët shihen duke bërë patinazh, shkruan rtv21.tv

Kjo pamje nuk i ka ikur as mediave ndërkombëtare. Së fundmi televizioni CTV NEWS ka bërë një reportazh për Ujëvarën e ngrirë të Mirushës./21Media