“Në veri, do të fillojë lirimi i aseteve të uzurpuara”

Drejtori menaxhues i AKP-së, Ekrem Hajdari ka deklaruar se Trepça është në fazën e tranzicionit për kalimin nga ndërmmarrja private në publike

Asetet e rëndësishme të cilat menaxhohen aktualisht nga Agjencia Kosovare e Privatizimit duke përfshirë edhe Hotelin Grand, do të mund të shiten edhe pa tenderë publik. Këtë mundësi e ka paralajmëruar drejtori menaxhues i AKP-së, Ekrem Hajdari.

Hajdari, ka bërë të ditur se shitja e aseteve të tjera që nuk janë me interes të veçantë pritet të privatizohen me metoda të shitjes së rregullt përmes ofertave .

Sipas tij “Grand” si dhe ndërmarrje të tjera strategjike, tokat bujqësore me rëndësi të veçantë pritet të trajtohen me Ligjin e ri për Investime Strategjike. Çdo muaj do të ketë nga një valë të privatizimit.

Ndërsa sa i përket mjeteve që Qeveria i ka paraparë në buxhetin e vitit 2017, Hajdari se mjetet janë, por që duhet një ndryshim ligjor në mënyrë që ato mjete të barten në buxhet.

Po ashtu Ekrem Hajdari ka thënë se AKP bashkë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe atë të Drejtësisë, do të trajtojnë edhe pronat jashtë Kosovës. Këto prona sipas tij duhet të trajtohen përmes kanaleve diplomatike. Ndërsa sa i përket Trepçës, AKP sipas tij është në fazën e tranzicionit të saj.

Ai ka paralajmëruar se në vitin 2017 do të ketë lirim të uzurpimeve edhe të objekteve ku janë të vendosura institucionet shtetërore. Sipas Hajdarit janë 60 uzurpime për tu liruar Po ashtu ka thënë se AKP do të angazhohet për lirimin e aseteve edhe në pjesën veriore të Mitrovicës.

“Kemi arritur tani rishtas një marrëveshje përmes kryetarëve të komunave . Që të gjithë këta shfrytëzues deri tani uzurpatorë do të hyjnë në kontratë qira. Kuptohet do të jenë të obliguar të paguajnë edhe një shumë ekuivalente për shfrytëzimin e tri viteve të fundit po ashtu do të nënshkruajnë kontrata për qira”, ka thënë Hajdari./21Media