Ekspertët e modës flasin për veshjet në “Grammy Awards”

Në tepihun e kuq në ceremoninë e sivjetme të “Grammy” mund të ketë edhe disa ndryshime

Veshjet e yjeve në tepihun e kuq, në ceremonitë prestigjioze të ndarjes së çmimeve janë një pikë e veçantë e cila tërheqë vëmendjen e mbarë botës. Kjo gjë me siguri se do të jetë temë e veçantë edhe në ceremoninë e 59-të vjetore e ndarjes së çmimeve të shumëpritura “Grammy”, që do të mbahet këtë të diele me 12 shkurt, shkruan rtv21.tv

Kështu, disa ekspertë të modës kanë dhënë mendimet e tyre se në tepihun e kuq në këtë ngjarje do të paraqiten yjet me veshje shumë seksi. Kodi i veshjes për ngjarje të tilla është: veshja elegante, serioze, por yjet nuk i përshtaten këtij rregulli. Kështu thotë eksperti për mode, George Kotsiopoulos.

Ai ka thënë se në ngjarje të tilla kërkohet të vëhen kravata të zeza, por askush nuk i kushton vëmendje kësaj. Sipas tij, meshkujt tani veshin fanella dhe xhinse të shqyera, veshje që mund t’i veshin edhe femrat.

Kotsiopulos, ka shtuar se vitet e fundit yjet kanë veshur fustane të mrekullueshme. Zonjat tani veshin më shumë veshje të klasit të lartë, në të cilat duken shumë bukur.

Rihanna, në vitin 2015 ka tërhequr vëmendjen e medieve botërore me veshjen e saj në një fustan nga Giambattista Valli. Tani, edhe yjet tjerë të listës A, si Taylor Swift, Katy Perry e Beyonce, në ngjarje të tilla zgjedhin të veshin nga ky disenjator.

Beyonce, në vitin 2013 në këtë ngjarje ka pasur të veshur një kostum nga disenjatori Osman Yousefzada, ndërsa Katy Perry nga disenjatori Elie Saab.

Në vitin 2000, Jennifer Lopez ka shkëlqyer me një fustan Versace. Këtë e pranon edhe eksperti për modë, Kostiopulos, i cili ka thënë se veshjen ikonike vitin e kaluar në Grammy e ka pasur Jennifer Lopez, shkruan rtv21.tv

Por, eksperti për mode, Kostiopulos ka thënë se në tepihun e kuq në ceremoninë e sivjetme të Grammy mund të ketë edhe disa ndryshime. Fustanet me dukje të fustaneve për fjetje janë në trend tani, që do të thotë se do të ketë dukshëm në numër të madh në këtë ngjarje.

Ceremonia e 59-të e ndarjes së çmimeve Grammy, do të mbahet në Staples Center, në Los Angeles./21Media