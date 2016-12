Ekstremistët islamikë kërcënojnë Evropën për festat e fundvitit

“Kremtet, tubimet, klubet, tregjet, teatrot, kinematë, qendrat tregtare, e madje edhe spitalet e tyre janë caqe të përkryera për ju”

Një grup, i cili mbështetë organizatën Shteti Islamik, i ka bërë thirrje mbështetësve të grupeve islamike që të ndërmarrin sulme gjatë festave të fundvitit nëpër tregje, qendra tregtare dhe spitale në gjithë Evropën, ndërsa myslimanët i ka këshilluar që ti shmangen festave të besimtarëve të krishterë.

Fondacioni Mediatik Nashir, i cili mbështetë Shtetin Islamik, ka publikuar këtë porosi në internet, të shoqëruar me fotografi të personave të armatosur me thika dhe armë zjarri, të Babadimirit dhe të një pishe të Kërshëndellave, njoftoi agjencia SITE, me seli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila vëzhgon aktivitetet e ekstremistëve në internet.

“Kremtet, tubimet, klubet, tregjet, teatrot, kinematë, qendrat tregtare, e madje edhe spitalet e tyre janë caqe të përkryera për ju”, thuhet në porosinë e grupit

Kërcënimi u përcoll në momentin kur shumë shtete të Evropës kanë shtuar masat e sigurisë, pas sulmit me kamion në tregun e Kërshëndellave në Berlin, për të cilin sulm përgjegjësinë e mori përsipër Shteti Islamik, përcjell rtv21.tv

Ndërkohë, autoritetet gjermane kanë shtuar masat e sigurisë në Berlin, në prag të pritjes së Vitit të Ri, kështu që në rajonet përreth Portës së Brandenburgut do të vendosën pengesa të betonit, ndërsa policët do të patrullojnë të armatosur nëpër rrugë.

Në shërbim do të jenë rreth 1 mijë policë, por risia këtë vit do të jetë se një numër prej tyre do të jenë të armatosur me pushkë automatike, njoftoi një zëdhënës i policisë.

Gjatë pritjes së Vitit të Ri do të ndalohet përdorimi i mjeteve piroteknike dhe mjeteve tjera që konsiderohen të rrezikshme. Pritet që edhe këtë vit në Berlin në pritjen e Vitit të Ri do të tubohen me dhjetëra mijëra njerëz./21Media