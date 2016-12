Enca “bombastike” edhe këtë vit

Koncerte, një këngë solo dhe një bashkëpunim janë rezultati i vitit 2016-të që e përcolli Encën

Edhe pse me vetëm dy projekte këtë vit, Enca vazhdom të mbetet njëra ndër këngëtaret më të përfolura të vendit.

E filloi me këngën “Dreq”, këngë kjo e cila u përfol shumë për paraqitjen ekstravagante të këngëtares. Kjo këngë pati suksesin e saj dhe arriti mbi 11 milionë klikime në YouTube.

Ndërsa bashkëpunimi me Noizyn dhe këngën “Bow Down”, u bë njëra nga këngët më të pëlqyera të vitit që po lëmë pas. Kjo këngë “pushtoi” toplistat dhe mblodhi mbi 52 milionë klikime në YouTube, shkruan rtv21.tv

Enca e cila njihet si “Mbretëresha shqiptare e Instagramit” me mbi 1.3 milion ndjekës, vazhdimisht ka postuar video dhe fotografi të ndryshme të cilat nxitën shumë reagime duke thënë se ajo po manipulon me fotografi për ta bërë veten më të dobët, ani pse këngëtarja i mohoi këto akuza.

Ndërsa, në anën sentimentale, Enca vazhdon të mbetet “dry” pasi që nuk e zbulon asnjëherë këtë pjesë.

Kujtojmë se ka kohë që ajo ka paralajmëruar se do të sjell projekt të ri muzikor me titull “Love On My Body”, por a do ta publikojë këngën këto dy ditë sa kanë mbetur këtë vit apo po e pret 2017-tën, kjo mbetet të shihet./21Media