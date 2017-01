Enca e viziton një person të veçantë (Foto)

Enca është e lumtur që do ta vizitojë një person të familjes së saj

Këngëtarja shqiptare Enca Haxhia, ani pse i anuloi koncertet për vitin e ri, ka gjetur kohë për të vizituar një person të veçantë për të.

Ajo thotë se është e lumtur që do ta vizitojë gjyshin e saj. Kështu ka bërë të ditur përmes një fotografie të publikuar në Instagram, shkruan rtv21.tv

“So Happy cuz Im going to visit my grandpappi 💓😩 #PinkForever”, (Shumë e lumtur sepse do të vizitoj gjyshin tim. Rozë përgjithmonë), ka shkruar në mbishkrimin e fotografisë.

Kujtojmë se ka kohë që Enca ka paralajmëruar se do të sjell projekt të ri muzikor me titull “Love On my Body”./21Media