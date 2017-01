Këngëtarja Enca së shpejti me këngë të re

Enca Haxhia, përmes llogarisë zyrtare në Instagram, ka njoftuar për projektin e fundit.

Ajo ka postuar një video me pak sekuenca nga kënga e saj më e re. Enca bën të ditur se projekti i saj më i ri do të titullohet “Love on my body” dhe do të publikohet më 20 janar, shkruan rtv21.tv.

Kujtojmë se projekti i saj i fundit ishte “Bow Down” i cili ka pasur mjaftë suksese kështu duke grumbulluar mbi 53 milionë klikime në kanalin zyrtar Youtube./21Media