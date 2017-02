Ermal Meta fitoi çmimin “Cover 2017” në Sanremo

Ermal Meta performoi në garë me këngën e viteve të 70-ta

Në natën e 3-të të Festivalit të Muzikës Italiane “Sanremo2017”, këngëtarët që garuan në kategorinë “Kampioni”, kanë performuar me këngët më të suksesshme italiane.

Kantautori shqiptar, Ermal Meta, në këtë garë këndoi këngën “Amara terra mia”, të këngëtarit Domenico Modugno, ku dhe fitoi çmimin “Cover 2017”. Në konferencën për shtyp, Meta tregoi pse kishte përzgjedhur këtë këngë.

“E zgjodha këtë këngë, pasi jo vetëm është e mrekullueshme, por dhe sepse sipas meje prezanton në mënyrë perfekte gjendjen aktuale së Italisë sot”, është shprehur kantautori shqiptar.

Kënga “Amara terra mia”, trajton temën e emigracionit dhe rrëfen momentin e largimit nga toka e origjinës, nën vargjet “lamtumirë, lamtumirë e dashur, unë po iki, toka ime e hidhur, e hidhur dhe e bukur”.

Sot më datë 10 shkurt do të zhvillohet nata e gjysmëfinales. 20 këngëtarë të mbetur në garë do të gjykohen nga televotimit i publikut, votimi i jurisë së ekspertëve dhe nga juria e opinionit. Garën për natën finale të “Sanremos 2017”, do ta vazhdojnë vetëm 16 këngëtar./21Media