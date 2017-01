Ermali dhe Nora vijnë me bashkëpunim

Për këngëtarin Ermal Fejzullahu viti 2016 ka qenë shumë i suksesshëm me publikimin e këngëve të cilat ai i vlerëson si të mira

Ai në një intervistë për KosovaPress ka përmendur edhe një bashkëpunim të ri që do ta bëjë me këngëtaren Nora Istrefi.

“I kam pasur tre-katër këngë të cilat kanë rezultuar e sukses janë pëlqyer prej publikut, shpresojmë në vitin tjetër do të jetë njëjtë e mirë e ma mirë. E kam një bashkëpunim të radhës që është me Nora Istrefin”, tha Fejzullahu.

Ai ka dhënë edhe disa këshilla për artistët e rinj e që duan të ndërtojnë karrierë në muzikë.

Ermali tha se për të ndërtuar karrierë nuk është aspak e lehtë dhe se më e vështirë është të mbijetosh në skenë se sa vetëm të fillosh. Megjithatë ai këshillon që asnjëherë ata nuk duhet të zhgënjehen pavarësisht të gjithave.

“Nuk është e lehtë me të vërtetë, është shumë e vështirë, e vështira tjetër është se kur hyn në muzikë është vështirë me mbajt por nuk duhet me u zhgënjy asnjëherë njeriu edhe duhet me vazhdu. I uroj të gjithë shqiptarëve kudo që janë shumë shëndet, me shpresë që viti tjetër do të jetë më i mirë për popullin tonë, do të jetë më i begatshëm edhe do të ketë më tepër qetësi në trojet shqiptare”, tha Fejzullahu.

Këngëtari Ermal Fejzullahu, është autor i shumë hiteve qofshin ato balada apo ritmike, admiruesit e muzikës thjesht e duan zërin dhe kreativitetin e këtij këngëtari i cili asnjëherë nuk i zhgënjen admiruesit e tij. Andaj, siç u përmend edhe më herët befasitë nga Ermali nuk kanë të ndalur.