Familjet e të zhdukurve nuk kanë festë

Qerkini tha se ne nuk kemi festë

Kategoria më e ndjeshme e shoqërisë, prindërit, motrat dhe vëllezërit e 1.660 të zhdukurve, tash e 17 vite po vazhdojë t’i kërkojë më të dashurit e tyre. Ata sot thanë se nuk do të kenë festë.

Bajram Qerkini, kryetar i shoqatës së familjarëve të të pagjeturve, në konferencën e fundit këtij viti nga Komisioni Qeveritarë për Personat e Zhdukur, ku bëhej prezantimi i raportit të punës së këtij komisioni, ka fajësuar autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare se po e neglizhojnë kërkesat e tyre për gjetjen e personave të zhdukur.

“Po përmbyllet një vit të cilin nuk lamë dyer, nuk lamë rrugë, s’lamë njerëz që kanë dalur me na dëgjuar, pa kërkuar atë çka kemi të drejtë me kërkuar me konventa ndërkombëtare. Të jeni të bindur se përveç asaj që keni të drejt, edhe është kategoria më e ndjeshme tjetër nuk kemi…..Ju uroj festat ….Në natën kur do ta hani ter fesën e Vitit të Ri, e kënaqeni me fëmijët e juaj, futeni në kokë brengat e atyre që i kërkojnë fëmijët. Në qoftë se nuk e futni në kokë edhe nuk e përkrahni asisoj, ruajini se taksirati iu vjen shpejtë edhe në rrugë edhe në punë”, tha Qerkini.

Ai po ashtu tha se në ato lokacione ku ka dyshime për varreza masive nuk ka pasur guxim të gërmohen.

Ndërsa, kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, Prenk Gjeta, ka prezantuar raportin e punës për këtë vit. Ai tha se nga 15 lokacione janë zhvarrosur 7 persona.

Ai po ashtu gjatë prezantimit të raportit, ka thënë se këtë vit janë dorëzuar rreth 60 raste në kuadër të procesit të ribashkimit të kockave.

Vitin 2016, sipas tyre përmbyllet me rezultat pothuajse të ngjashëm me vitin paraprak. 1.660 mijë persona vazhdojnë të rezultojnë të zhdukur./21Media