FIFA rrit numrin e kombëtareve në Kampionat Botëror

Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s vendos, nga viti 2026, 48 kombëtare në KB

Pas shumë fjalësh e diskutimësh, tashmë është zyrtare, FIFA ka vendosur që Kampionati Botërorë nga viti 2026 të ketë 48 reprezentacione, ky është vendimi që ka marrë Komitetit Ekzekutiv i institucionit më ta lartë të futbollit botërorë.

Edhe pse në opinionin e gjerë pati shumë reagime e kundërshtime që gara ikonë e futbollit, Kampionati Botërorë të ndrrojë format, duket se anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të shtëpisë më të madhe të futbollit, FIFA-s, nuk patën fare dyshime që futbollit i duhet një ndryshim i tillë.

Kësisoji ata me votimin e tyre unanim vendosën që që nga viti 2026, Kampionati Botërorë të zhvillohet me 48 reprezentacione pjesëmarrëse në vend të 32 reprezentacioneve sa marrin pjesë aktualisht. Në arsyetimin e dhënë për këtë vendim, kryetari i FIFA-s, Gianni Infantino tha se duhet ta kuptojmë që futbolli është më shumë se Evropa dhe Amerika e Jugut, por pa dhënë akoma të kuptohet se si do të ndahën këto 16 vende shtesë në nivel kontinentesh. Sipas sistemit të ri, 48 kombëtaret pjesëmarrëse në Botërorë do të ndahën në 16 grupe me nga 3 reprezentacione, më pas dy të parat e secilit grup do të kalojnë në mesin e 32 reprezentacioneve për ta vazhduar tutje rrugëtimin drejt finalës me sistem të eleminimit.

Megjithatë vendimi i tillë i Komitetit Ekzekutiv të FIFA-s, nuk është pritur aspak mirë nga top klubet evropiane që menjëherë kanë reaguar duke shprehur pakënaqësitë e tyre. Unioni europian I klubeve në një njoftim për media ka theksuar: Unioni Evropian i Klubeve mbetet në mendimin se numri I reprezentacioneve pjesëmarrëse në kampionatin botëorë nuk duhet të rritet. Ne nuk shohim asnjë përparim në ndryshimin e një sistemi që deri tani ka funksionuar në mënyrë perfekte për të gjithë. Poashtu është e cuditshme sesa shpejtë ka ndodhur gjithë ky process dhe sa shpejtë është marrë ky vendim, kur në fakt duhën edhe 9 vite deri sa të vije koha e zbatimit të tij thuhet ndër të tjera në këtë reagim.

Para Kampionatit Botërorë, është zgjeruar edhe Kampionati Evropian që këtë vit u zhvillua për herë të parë në formatin e ri me 24 reprezentacione nga 16 sa kishte deri tani./21Media