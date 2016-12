Fillimi i 2017-ës do të jetë i “nxehtë”

Gjykata Speciale e nis aksionin e saj

Njohësit e çështjeve juridike e ekspertët e Kushtetutës fajësojnë Bashkimin Evropian për mos fillimin e punës së Gjykatës Speciale, pasi që sipas tyre, Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e saj.

Ndërkohë paralajmërojnë se në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm Gjykata do të fillojë me ngritjen e akuzave dhe menjëherë pas këtyre akuzave do të pësojnë edhe arrestimet, shkruan “Zëri”.

Sipas ekspertit të çështjeve juridike-kushtetuese, Mazllum Baraliu, tani është momenti i fundit që kjo Gjykatë të veprojë dhe të përfundohet me ankthin e kosovarëve.