Tre filma kosovarë në “Europian Film Market”

Në edicionin e 67-të konkurojnë 18 filma për Ariun e Artë

“Django” është filmi francez cili hapi festivalin e 67-të ndërkombëtar të filmit në Berlin, “Berlinale”. Hapjen zyrtare të kësaj ngjarjeje prestigjioze e bënë përgjegjësi i festivalit, Dieter Kosslick dhe përgjegjësi i jurisë regjisori Paul Verhoeven, shkruan rtv21.tv

Filmi i cili hapi festivalin “Django” me regji të Etienne Comar, paraqet Francën e okupuar në vitin 1943 dhe jetën e kitaristit rumun, Django Reinhadt. Në film, Django refuzon të marrë pjesë në një turne në Gjermani, ku Nazistët duan ta shfrytëzojnë atë për të larguar mendjen nga xhaz muzika amerikane e njerëzve me ngjyrë. Filmi Django është një prej 18 filmave konkurrent për Ariun e Artë dhe të Argjendtë. Këtë vit në Berlinale do të shfaqen 400 filma nga 70 vende të ndryshme të botës.

Në radhën e yjeve që pritet të jenë të pranishëm në këtë edicion janë aktorët Richard Gere, Laura Linney, Patricia Clarkson, Robert Pattinson, Penelope Cruz, Catherine Deneuve e Sienna Miller.

Juria profesionale në krye me përgjegjësin holandez, Paul Verhoeve, përbëhet nga ylli i Hollivudit Maggie Gyllenhaal, aktori meksikan dhe regjisori, Diego Luna, aktorja gjermane, Julia Jentsch, aktori nga Islanda, Olafur Eliasson, regjisorja nga Tunizia, Dora Bouchoucha Fourati dhe regjisori kinez, Wang Quan’an, shkruan rtv21.tv

Në kuadër të Berlinales organizohet edhe “Europian Film Market”, njëri prej tregjeve më të njohura të kinematografisë në botë. Këtë edicion me 11, 12 dhe 13 shkurt në këtë treg do të shfaqen edhe tre filma kosovar në një shtand të përbashkët me Shqipërinë.

Filmat kosovarë që do të paraqiten në këtë treg janë “Histori maje kulmi” në regji të Gazmend Nelës, “T’padashtun” në regji të Edon Rizvanollit dhe “Home Sweet Home” nën regji të Faton Bajraktarit./21Media