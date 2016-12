Filloi procesi i parë gjyqësor kundër puçistëve të dyshuar

Pesë muaj pas puçit të dështuar ushtarak në Turqi

Procesi gjyqësor kundër 29 policëve turqë, të dyshuar se kanë qenë të përfshirë në organizimin e puçit ushtarak, ka filluar sot në Stamboll.

Siç u theksua, është ky procesi i parë më i madh gjyqësor kundër organizatorëve të dyshuar të puçit, shkruan rtv21.tv

Agjencia e lajmeve, Anadollia njoftoi se procesi filloi në gjykatën, e cila gjendet në ndërtesën e burgut Silvri në Stamboll.

Të dyshuarit akuzohen se kanë refuzuar urdhrat që të mbrojnë presidentin Rexhep Tajib Erdoan, natën kur filloi puçi.

Sipas njoftimeve të para, seancat dëgjimore do të zgjasin tri apo katër ditë, ndërsa procesi filloi me leximin e emrave të të dyshuarve dhe të akuzave me të cilat ata ngarkohen, e më pas është paraparë që argumentet e veta ti shpalosin avokatët mbrojtës të të akuzuarve.

Nëse shpallën fajtor, disa prej të akuzuarve mund të dënohen me burg të përjetshëm, ndërsa disa të tjerë deri në 15 vjet burg./21Media