Fillon linja hekurudhore Beograd – veri i Kosovës

Linjën hekurudhore Beograd- veri i Kosovës, zyrtarët e kosovës e quajnë ilegale

Qeveria e Serbisë ka njoftuar se sot do të përurojë linjën hekurudhore Beograd – Veri i Kosovës.

Deri sa zyrtarët e Kosovës këtë linjë e quajnë ilegale, Serbia ka blerë edhe trenin me kreditë e dhëna nga Rusia.

Për këtë ka reaguar edhe deputeti i Nisma-s pë Kosovën, Zafir Berisha.

“Serbia e cila me 1999 iku nga Kosova e mudur nga lufta e UCK-se dhe NATO-s, po kthehet pas 18 viteve me tren.Turp H.TH e I.M, duke shkelur mbi gjakun e derdhur per Kosove po e rrezikoni ate qe eshte fituar me lufte dhe po e humbeni ne paqe”, ka shkruar në llogarinë e tij zyrtare ‘Facebook”.

Sipas Kp-së, treni do të vijë në Kosovë në ora 19:30.

Një linjë të tillë hekurudhore Serbia e pati përuruar edhe në vitin 2013, në kohën kur në Serbi mbahej fushatë zgjedhore, por treni nuk qarkullon më.