Finalja e Kupës së Kosovës në basketboll mbahet në Mitrovicë

Finalja e Kupës së Kosovës në basketboll do të mbahet në Mitrovicë

Kryetari i komunës, Agim Bahtiri, nënkryetari Faruk Mujka dhe drejtori i DKRS-së, Fidan Ademi, kanë biseduar me kryetarin e Klubit Basketbollistik “Trepça”, Shaban Miftari dhe sekretarin Kemal Muja, për gjendjen aktuale dhe mundësitë e mbështetjes të këtij klubi të njohur sportiv në tërë vendin e më gjerë.

Kryetari i Klubit Basketbollistik “Trepça”, Shaban Miftari , i njoftoj drejtuesit e komunës për kushtet në të cilat punon klubi që ai e drejton dhe problemet aktuale që e përcjellin punën e klubit.

Miftari tha se duke pas parasysh bashkëpunimin e shkëlqyeshëm që klubi ka me komunën dhe në veçanti me kryetarin Bahtiri, kësaj radhe kanë ardhur me kërkesë për të mbështetur organizimin e gjysmëfinales dhe finales të Kupës së Kosovës në basketboll, pasi Federata e Basketbollit e Kosovës, ia ka besuar organizimin e këtij aktiviteti klubit mitrovicas, që do të mbahet më 17, 18 dhe 19 shkurt të këtij viti.

Kryetari Bahtiri, pasi dëgjoi kërkesën e drejtuesve të KB “Trepça”, tha se edhe përkundër vështirësive të mëdha buxhetore që ka komuna, do të shikoj mundësitë e mbështetjes për organizmin e kësaj gare.

Bahtiri në vazhdim i njoftoi drejtuesit e KB “Trepça”, edhe për mundësitë konkrete që komuna mund t’i mbështes në të ardhmen, pas funksionalizimit të qendrës biznesore, me ç’rast do të krijohen kushte më të mira për mbështetje të basketbollit dhe sporteve tjera në komunën e Mitrovicës./21Media