Frutat e thata dëmtojnë dhëmbët

Shumë prej nesh i dëmtojmë dhëmbët nga disa zakone të përditshme nga konsumimi i frutave të thata, apo nga kafja me shumicë

Sipas ekspertit Tariq Idrees, njerëzit bëjnë disa gabime të thjeshta që shkaktojnë dëmtimin.

Për “DailyMail”, ai zbulon 10 veprime që nuk duhet të bëni, nëse kërkoni që dhëmbët tuaj të jenë të bardhë dhe të shëndetshëm.

Ngrënia e akullit tek pijet- Temperatura e ulët tek kubat e akullit mund të shkaktojnë fraktura tek dhëmbët. Ato mund të shkaktojnë çarje mikroskopike të smaltit, që mund të çojnë në probleme edhe më të mëdha, me kalimin e kohës.

Frutat e thata– Frutat e thata janë tepër të dëmshme për dhëmbët. Ato kanë aciditete me shumicë, por ajo që i bën edhe më të dëmshëm është fakti se ato ngjiten dhe rrinë tek dhëmbët.

Ujë i ngrohtë, limoni, çaji dhe kafja– Jo vetëm që lënë shenja në dhëmbë, por edhe i dëmtojnë deri në rrënjë.

Përdorimi i furçave të forta– Disa mendojnë se përdorimi i furçave me sipërfaqe të ashpër, pastron më mirë. Në fakt është e kundërta dhe sidomos tek të rriturit, mund të shkaktojë dëmtime serioze të smaltit.

Larja e shpeshtë e dhëmbëve– Larja e dhëmbëve dy herë në ditë, në mëngjes dhe në darkë është e mjaftueshme. Të larit më shpesh mund të çojë në dëmtim të dhëmbëve.

Të ngrënit fruta me tepricë– Frutat kanë aciditete me shumicë dhe tepër të dëmshme për dhëmbët. Janë një pako plot me sheqer, ku ushqehen bakteret dhe prodhohet acid me shumicë.