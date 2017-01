Ftohen marrëdhëniet Ankara-Uashington

Turqia vë në pikëpyetje praninë e amerikanëve në Inçirllik

Turqia do të vë në pikëpyetje praninë e forcave të koalicionit, të kryesuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bazën Inçirllik, ka deklaruar zëvendëskryeministri i Turqisë, Vejsi Kajnak.

Agjencitë e lajmeve raportuan se është kjo një shprehje e dëshpërimit të Ankarasë për atë që e cilëson si mungesë të përkrahjes për operacionet e ushtrisë turke në Siri.

Në një intervistë për televizionin Haber, Kajnak tha se çështja e bazës në Inçirllik, e cila shfrytëzohet nga NATO dhe koalicioni i kryesuara nga amerikanët, është në agjendën e Qeverisë së Turqisë, shkruan rtv21.tv

Ankaraja ka shtruar pyetjen se pse Uashingtoni, i cili po mbështetë disa grupe kurde në Siri, nuk ka mbështetur aksionet e fundit të ushtrisë turke në afërsi të qytetit sirian, Al Baba.

Një zëdhënës i ushtrisë amerikane deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke biseduar me Turqinë për mbështetje në Al Baba dhe se me gjasë forcave turke do ti ofrohet një përkrahje e tillë.

Kajnak foli edhe për sulmin i cili ndodhi natën e Vitit të Ri në Stamboll, me ç’rast u vranë 39 persona, duke theksuar se sulmuesi me gjasë është pjesëtarë i pakicës myslimane të ujgurëve, nga pjesët veriperëndimore të Kinës.

Ai më tutje tha se nuk përjashtohet mundësia që sulmuesi të jetë arratisur në botën e jashtme, por shtoi se operacionet që po zhvillon policia turke brenda territorit të Turqisë në kërkim të tij me gjasë do të japin rezultate.

Gjatë ditës së mërkurë policia ka arrestuar 39 persona të dyshuar për lidhje me sulmin në Stamboll, për të cilin përgjegjësinë e ka marrë Shteti Islamik./21Media