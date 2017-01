Ftohtë edhe gjatë javës së ardhshme

Sipas parashikimeve të Institutit Hidrometorologjik edhe gjatë javës së ardhshme në Kosovë do të mbajë mot i ftohtë

Instituti Hidrometorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë pesë ditëve të ardhshme vendi ynë do të mbetet nën ndikimin e masave të ajrit me presion të lartë atmosferik.

Sipas Institutit, në këto kushte do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me reshje të borës të cilat fillimisht do ta perfshijnë veriun e vendit dhe më tutje të gjithë territorin.

Sipas parashikimeve reshjet më intensive parashihen të jenë në veriperendim të vendit dhe në jugperendim, por edhe pjesë tjera do të kenë reshje por të intensitetit më të ulët.

“Temperaturat minimale do të regjistrohen të hënën diku nga -9 deri -7 gradë Celsius, kurse ditëve në vijim temperaturat minimale do të shënojnë vlerat nga -6 deri -4 gradë Celsius, kurse temperaturat maksimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri -1 gradë Celsius”, njofton IHMK.

Do të fryjë erë nga veriu dhe verilindja me shpejtesi nga 2-9m/s./21Media