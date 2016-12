Galaxy A vjen me modele të reja

Galaxy A5 (2017) dhe Galaxy A7 (2017) pritet që të shfaqen me ekranet 5.2” dhe 5.7” në Full HD Super AMOLED, Samsung Exynos 7880 okta-core Soc, 3GB RAM, 32GB memorie të brendshme, dy kamera me nga 16MP si dhe USB Type-C. Bateria e këtyre modeleve pritet të jetë me 3000 dhe 3600 mAh si dhe Android 6.0.1.

Modeli tjetër jo shumë i njohur – Galaxy A3 (2017), duhet të shfaqë kryesisht të njëjtat karakteristika përveç një ekran më të vogël dhe bateri me kapacitet më të ulët.