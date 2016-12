Gent Fatali po vjen me këngë të re

Reperi i njohur, Gent Fatali vjen me këngë të re

Gent Fatali do të publikojë me 30 dhjetor këngën e tij më të re “eX” të cilën e ka përfunduar bashkë me videoklipin i cili është punuar nga produksioni i Shqipërisë Max Production, shkruan rtv21.tv

Lajmin për këngën e ka bërë të ditur vetë reperi përmes një postimi në rrjetin socail Instagram. “Kanga e re #eX publikohet me 30 Dhjetor ne kanalin MaxProductionAL ne youtube”, ka shkruar reperi në Instagram.

Ndryshe kënga e fundit nga Gent Fatali është bashkëpunimi me Eri Dee “Fishekzjarre” e publikuar gjashtë muaj më parë./21Media