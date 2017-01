Gjakovë: Ja cilat vende do të mbesin pa rrymë

Nesër disa pjesë të Gjakovës do të mbesin pa furnizim me energji elektrike

KEDS përmes një njoftimi për media bëri të ditur se cilat vende do të mbesin pa furnizim me energji elektrike.

Dalja 10 kV Gjakova 3 (Kodi:81083016) prej orës 09:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Azem Hajdari, Aleksandër Mojsiu, Besim Bishtazhini, Bajram Daklani, Dëshmorët e Lirisë, Elena Gjika, Gjon Bisaku, Gjon Nikolël Kazazi, Halit Asllani, Hysni Dobruna, Haki Taha, Ismajl Qemajli, Konferenca e Bunjajit, Konstantin Kristoforidhi, Martin Camaj, Mithat Frashëri, Migjeni, Qazim Bakalli, Shaban Polluzha, Skënderbeu, Xheladin Hana, Yjet e Erenikut dhe Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në trafo për vendosjen e kthinës 630 kVA, thuhet në njoftimin e KEDS./21Media