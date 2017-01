Gjashtë gabime gjatë larjes

Disa dëmtime që mund t’i shkaktoni flokëve dhe lëkurës suaj, gjatë kohës kur bëni dush

Larja në dush duket si gjëja më e thjeshtë, por ajo mund të jetë shkaktari i dëmtimit të lëkurës dhe flokut tuaj. Në dush duhet të tregoni kujdes me gjithçka, që nga temperatura e ujit deri tek peshqirët e përdorur.

Zbuloni të gjitha gabimet që bëhen kur laheni në dush dhe as që nuk i kuptonit.

1-Laheni me ujë shumë të nxehtë

Ui i nxehtë largon vajin natyror të lëkurës duke e lënë atë të thatë dhe të acaruar. Kjo mund të jetë edhe shakatari i ekzemës, rënies së flokëve edhe krijimit të zbokthit. Prandaj bëni dushe të shkurtër dhe me ujë të vakët.

2-Nuk e vendosni maskën me argjilë gjatë kohës që laheni

Koha më e mirë për të vendosur maskën me argjile është gjatë kohës që laheni. Avulli do të hap poret tuaja dhe do të lejojë që maska të përthithet më mirë. Gjithashtu edhe lagështia do të hidratojë lëkurën duke mos lejuar maskën që ta thajë atë.

3-Nuk i zëvendësoni shpesh sfungjerët e trupit

Ato janë vatër bakteresh dhe shpesh më shumë shkaktojnë dëme në lëkurë se sa e pastrojnë atë. Nëse keni plagë apo çarje të lëkurë është më mirë të mos e përdorni sfungjerin e trupit, pasi mikrobet e tij do të kalojnë në lëkurë e më pas në plagën e hapur.

4-Depiloheni që në fillim

Përdorimi i briskut apo futeni në dush nuk është një ide e mirë. Më mirë lahuni fillimisht në mënyrë që lëkura të zbutet dhe gjatë depilimit ajo nuk do të acarohet apo qimet nuk do të rriten nën mish.

5-Jeni duke u larë me sapun

E dimë që do të mendoni “po me ca të lahemi tjetër”, por në fakt sapuni e than shumë lëkurën. Prandaj më mirë preferoni të përdorni një shampo për trupin që hidraton lëkurën.

6-Thaheni mirë përpara se të përdorni kremin hidratues

Në fakt më mirë thahuni pak sa për të hequr ujin e madh dhe më pas hidratoni trupin direkt ashtu të lagësht. Kjo do të bëjë që lëkura të jetë më e butë dhe më e hidratuar.

