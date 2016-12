Gjenden varresa masive në Aleppo

Rusia akuzon për masakra kryengritësit në Siri

Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi se në qytetin sirian,Aleppo, janë gjetur varreza masive, në të cilat gjenden kufomat e civilëve të torturuar.

Zëdhënësi i ministrisë së Mbrojtjes, Igor Konashenkov, tha se janë gjetur varrezat masive me trupat e civilëve siriane, të cilët sipas tij janë torturuar në mënyrë brutale, e më pas janë vrarë. Konoshenkov shtoi se shumë prej viktimave ju mungojnë gjymtyrë të trupit, se shumë të tjerë janë ekzekutuar me të shtëna në kokë dhe shtoi se pritet se do të gjenden edhe varreza tjera të këtilla gjatë ditëve në vijim, shkruan rtv21.tv

Më tutje u theksua se në varreza ka me dhjetëra trupa dhe se ato janë gjetur në territoret, të cilët deri së fundi janë kontrolluar nga kryengritësit.

Konashenkov theksoi se militantët nga radhët e opozitës së moderuar kanë minuar pothuajse çdo gjë në pjesët lindore të Aleppo-s, ku sipas tij janë gjetur edhe shtatë depo me armatim./21Media