Gjendet kutia e dytë e zezë e aeroplanit rus

Gjetja e kutisë së dytë të zezë vjen një ditë pasi ekipet e shpëtimit gjetën regjistruesin primar

Ekipet e shpëtimit të Rusisë, sot kanë gjetur kutinë e dytë të zezë të avionit ushtarak rus.

“Regjistruesi i dytë në bord nga aeroplani Tu-154 është gjetur dhe nxjerrë nga shtrati i detit,” ka thënë Ministria e Mbrojtjes në një deklaratë për agjencitë ruse të lajmeve.

Gjetja e kutisë së dytë të zezë vjen një ditë pasi ekipet e shpëtimit gjetën regjistruesin primar, të cilët do të ndihmojnë në sigurimin e të dhënave të rëndësishme për hetuesit që janë duke u përpjekur për të gjetur shkakun e aksidentit fatal.

Aeroplani u rrëzua në fundjavë në Detin e Zi me 92 persona në bord. Ai mbante artistë, të cilët do të merrnin pjesë në një koncert për trupat ruse në Siri, së bashku me gazetarë dhe ushtarakë./21Media