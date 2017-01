Gjërat që do të dalin jashtë modës në vitin 2017 (Foto)

Shikoni se çfarë do të jetë në modë dhe çfarë jo në këtë vit

Ne të gjithë kemi dëshirë që të dukemi sa më në trend. E t’i ndjekim çdo rast hapat e modës është pothuajse e pa mundur. Por për të pasur një ide se çfarë do të jetë në trend gjatë vitit 2017 dhe çfarë do të dalë jashtë përdorimi shikoni fotografitë.

Qaforet e metalit në vend të “chokers”

Gjatë vitit që lamë pas në mode kanë qenë “chokers”, por në vitin që po hyjmë është koha që t’i thoni lamtumirë atyre për t’i zëvëndësuar me qafore të metalit.

Dukje natyrale në vendt të konturave

Një ton i natyrshëm i lëkurës me efekt pak të lagësht vjen për të zëvëndësuar konturat. Në vend të “highlighter” është mire që të bleni pluhur me ngjyrë natyrale dhe të përdorëni atë kur është e nevojshme.

Folkët e valëzuara në vend të kaqurrelave

Për vitin 2017 nuk do të keni nevojë që ta përdorni mjetet për t’i bërë flokët kaqurrele pasi që tash do të jenë në trend më shumë të valëzuarat.

Xhaketat kadife në vend të xhaketave xhins

Xhaketat xhins do të zëvendësohen me kadife. Ato japin hjeshi, magji dhe elegance për imazhin e çdo femre.Rrobat përfshirë saten, lëkurë, stof leshi me cirka, dhe kamoshi janë më të mirat për t’i kombinuar me kadife.

Fundet klasik në vend të fundeve “Tutu”

Fundet pak të gjëra, apo të njohura si “tutu’ do të dalin nga moda këtë vit për tu zëvëndësuar me funde klasike. Këto janë në mode përsëri dhe i shkojnë çdo femre.

Palltot e ngushta në vend të atyre të gjëra

Palltot e gjëra do të zëvëndësohen me ato të ngushta . Por mos u ngutni që t’i hidhni pasi që ne e dijmë se moda prapë kthehet.

Kombinimi i pazakontë në vend të atij klasik

Kombinimi i ngjyrës së këpucëve me atë të çantës është bërë një zakon i keq. Trendet moderne të modes na thonë se nuk duhet ta bëjmë më këtë. Tani ju mund të kombinoni ngjyrën e këpucëve tuaj me ngjyrën e palltos për shembull.

Këpucet elegante do t’i zëvëndësojnë ato sportive

Në vitin 2017 atletet do të zëvëndësohen me këpucë elegante, të cilat pa dyshim që do të ju bëjnë të dukeni bukur dhe shumë femrore./21Media