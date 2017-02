Gjërat që nuk i keni ditur për Androidin tuaj

Në ditët e sotme gati secili ka një telefon të mençur në gjepin e tyre

Por megjithatë ka pak njerëz që i dinë të gjitha gjërat e mahnitshme që telefoni i tyre mund të bëjë. Ndër llojet e telefonëve më të famshëm në botë janë ata të sistemit operues Android.

Ne në vazhdim do të flasim për disa opsione që telefonat e mençur Android i kanë, e ju mund të mos i keni ditur.

Mënyra më e lehtë për të kursyer baterinë

Nëse zgjedhni një prapavijë të zezë apo të mbyllur për ekranin tuaj, ju do të vëreni se ai mban baterinë më gjatë sesa zakonisht. Kjo mundësi nuk është në dispozicion për të gjithë llojet e Androidëve, por mund ta gjeni në shumicën e telefonëve dhe tabletëve Samsung.

Aktivizimi i “Pamjes së Mysafirit”

Nëse dëshironi që telefonin tuaj t’i jipni një personit tjetër dhe nuk dëshironi që ai të shohë gjërat personale, at]herë përdoreni Guest Mode. Kur ta aktivizoni këtë mundësi atëherë mund të zgjedhni se cilat veprime mund t’i bëjë personi që ka telefonin tuaj, shkruan rtv21.tv.

Zmadhuesi i ekranit

Njerëzit me shikim të dobët nuk kanë ide se sa ky opsion mund tu ndihmojë atyre. Për të aktivizuar këtë mundësi hyni tek Settings – Accessibility – Magnification gestures, dhe pastaj do të keni mundësi të zmadhoni secilën pjesë të ekranit që e prekni.

Loja sekrete

Duke filluar nga Android 2.3 Gingerbread, Google vendos nga një befasi të vogël për të gjithë përdoruesit e Androidit. Për të gjetur këtë lojë është e vështirë, duhet të shkoni tek Settings dhe të selektoni About Phone ose About Tablet, pastaj klikojeni disa herë pa ndalur Android Version disa herë, kur një “këpurdhë“ shfaqet pastaj klikoni edhe një herë dhe do të hapet mini-loja./21Media