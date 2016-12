Gjyshi i vdiq por, një dhuratë e këndshme e emocionoi shumë (Video)

Një vajzë e vogël mori një dhuratë tejet të veçantë e cila ia “riktheu” gjyshin e saj

Thonë se ekziston dikush që mund ta duash më shumë se fëmijën, ata janë nipat e tu. Lidhjaqë krijohet mes fëmijëve dhe gjyshërve të tyre është e pastër dhe e sinqertë. Por, e vështirë është humbja e tyre kur ata plaken, sëmuren e mandje edhe ndërrojnë jetë, shkruan rtv21.tv

Historia që i ka ndodhur një vajze të vogël është sa e bukur aq edhe emocionuese. Gjyshi i saj kishte vdekur në mënyrë tragjike para një viti.

Por, dhurata që mori kjo vajzë e vogël është shumë e veçantë. Tezja e saj i ka dhuruar një lodër ari i cili e ka të inçizuar zërin e gjyshit të saj.

Videon që sjellim e ka publikuar në Twitter motra e vajzës së vogël dhe këtu do të mund të shihni reagimin emocionues të saj./21Media

so my grandpa passed away tragically about a year ago and my aunt got my sisters a teddy bear that has a recording of my grandpas voice😢❤️ pic.twitter.com/zdjUaghISr

— yenn (@y_jennifer2974) December 25, 2016