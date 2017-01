“Golden Globe Awards 2017” mbahet sonte

Sonte do të mbahet ceremonia e 73-të e “Golden Globe Awards” në Hollywood

Golden Globe Awards, është një ndër ngjarjet më të rëndësishme në kalendarin e kinematografisë. Ky evenimet tregon tradicionalisht, se cilët filma do të jenë në ceremoninë e çmimeve “Oscar”.

“La La Land”, është një musical, i cili është mes pretendentëve kryesorë me 7 kandidatura për Globin e Artë, i ndjekur nga Moonlight me 6 kandidaura dhe Manchester By The Sea me 5 sish.

Fituesit do të shpallen në mbrëmjen e sotme në Los Angeles, në një ceremoni të drejtuar nga Jimmy Fallon, transmeton CBC news.

Gjithashtu, filmi i cili garon për çmim në kategorinë e komedisë ose musicalit më të mirë, për skenarin dhe regjinë më të mire, pretenduesit kryesorë janë “Moonlight” dhe “Manchester By The Sea”.

“Manchester By The Sea”, është vlerësuar më herët si filmi më i mirë i vitit./21Media