Shumë sfida të zhvillimit ekonomik 2017-2019

Mjedisi sfidues për bizneset,infrastruktura e dobët dhe mospërputhja e arsimit me tregun e punës janë pengesat kryesore me të cilat do të ballafaqohet ekonomi e vendit dhe të cilat jenë elementet kryesore të programit të Kosovës për reformat ekonomike në periudhën deri në vitin 2019. Për këto çështje debatoi sot Komisioni për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri./21Media