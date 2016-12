Hapet ekspozita artistike e fëmijëve me Autizëm

Asociacioni Nacional i Autizmit në Kosovë organizon sot ekspozitën artistike të fëmijëve me Autizëm

Ekspozita do të prezantohet në Biblotekën Kombëtare në Prishtinë me fillim nga ora 12 dhe do të jetë e hapur deri në orën 20:00.

Ekspozita artistike e fëmijëve me Autizëm ka për qëllim promovimin e shkathtësive artistike të fëmijëve me autizëm dhe njëkohësisht avokimin tek institucionet relevante në Kosovë, për të inspiruar zhvillim të mëtejmë të këtyre shkathtësive përmes ngritjes së shërbimeve profesionale të domosdoshme për autizëm. / 21Media