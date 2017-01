Haradinaj: S’bëj koalicion me partitë në pushtet, as me Vetëvendosjen

Sipas Haradinajt gjendja në Kosovë është shumë e vështirë dhe e vetmja zgjidhje për të dalë në situatë janë zgjedhjet e parakohshme

Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj është i bindur se zgjedhjet do të ndodhin shumë shpejt ndonëse nuk thotë ndonjë datë të caktuar.

Megjithatë, Ramush Haradinaj ka theksuar se asnjëherë nuk do të bëjnë koalicion me partitë në pushtet pasi që sipas tij ata nuk janë të interesuar që të vazhdojë kjo gjendje por të ndryshojnë e që sipas tij atë e kanë shkaktuar PDK dhe LDK.

“Nuk mendojmë me to koalicione. PDK është shkaktare e gjendjes në vend e nëse i kthehemi krejt vlerësimit të gjendjes PDK është në përgjegjësi gjatë dhe përgjegjësia bie mbi të, mbi udhëheqësit e saj, mbi bartësit e përgjegjësive. Por, edhe LDK është kontribuuese e madhe e përkeqësimit të gjendjes dhe kuptohet që për ne krejt veprimet tona politike është me ndryshu gjendjen e jo me vazhdu në gjendje të tillë”, ka thënë ai.

Përveç me NISMA për Kosovën dhe AKR-në Haradinaj e ka në plan që t’i bëjë ofertë edhe Lëvizjes për Bashkim pasi që siç ka thënë ai bazohen në të kaluarën e tyre.

“Kemi një qëndrim më ndryshe për LB-në e respektojmë nga e kaluara atdhetare. Kolegët tonë qoftë Valoni qoftë Klinakët, Fadil Fazliun, etj i njohim nga e kaluara.. kështu që kemi respekt për ta. Nuk është e çuditshme për ndonjë partneritet me ta edhe pse ende nuk kemi vu ndonjë kontakt’, ka shtuar i pari i AAK-së.

Por edhe pse një kohë ishin bashkë në një bllok opozitar Haradinaj mendon se nuk e kanë në plan një partneritet me Vetëvendosjen.