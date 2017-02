Haradinaj: Shpresoj se Prishtina zyrtare nuk është e përfshirë

Nuk është aspak situatë e lehtë në familje kjo që po ndodhë me Ramushin, ka thënë Daut Haradinaj

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, njëherësh vëllai i kreut të AAK-së, Daut Haradinaj, në emisionin “Click” në RTV21, ka thënë se shpreson se në këtë çështje nuk ka dorë askush nga Prishtina zyrtare, shkruan rtv21.tv

“Në rast se institucionet e Kosovës tentojnë me kontrabandojnë marrëveshjet të cilat i kanë bërë në Bruksel, e që ne kemi qenë fuqishëm kundër tyre. Në këtë periudhë ata kanë me dëshmu që ata së bashku me Beogradin zyrtar qëndrojnë prap gjithë kësaj historie”, është shprehur Haradinaj.

Haradinaj ka shtuar se nëse tentohet që demarkacioni të vjen në parlament gjatë periudhës që nuk është Ramushi në Kosovë, unë gishtin do ta dërgojë direkt nga kryeministri Isa Mustafa, presidenti Hashim Thaqi dhe të gjithë nënshkruesit e marrëveshjes.

Haradinaj ka treguar se nuk është situatë e lehtë në familje kjo që po ndodhë në rastin e Ramushit , por sipas tij kjo nuk është hera e parë përballen me sfida të tilla.

Gjykata e Apelit në Colmar të Francës e ka shtyrë vendimin për lirimin ose ekstradimin e Ramush Haradinajt në Serbi. Haradinaj pas seancës në një prononcim për RTV 21 ka thënë se vendimi pritet të merret më 2 mars, por ai shpreson që vendimi të merret më herët./21Media