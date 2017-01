Haradinaj sot para gjykatës franceze

Sot do të vendoset nëse Haradinaj do të lirohet apo do të vazhdojnë procedurat e mëtutjeshme

Ish kryeministri i Kosovës, lideri i AAK-së Ramush Haradinaj do të dalë sot para gjyqtarit francez në qytetin Colmar të Francës, ku do të vendoset nëse do të lirohet apo do të vazhdojnë procedurat e mëtutjeshme për ekstradim në Serbi.

Ministria serbe e drejtësisë i ka dërguar Francës dje kërkesën për ekstradimin e Ramush Haradinajt me disa dokumente, të përkthyera në gjuhën frenge.

Serbia ka thënë se e kërkon Haradinajn për veprat penale që nuk janë përfshirë në aktakuzën e Tribunalit të Hagës nga e cila ishte liruar i pafajshëm.

Lideri i AAK-së Ramush Haradinaj, është arrestuar në Francë më 4 janar, në bazë të një urdhërarresti të lëshuar nga Serbia në vitin 2004.