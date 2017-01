Haradinajt i ndahet titulli “Nderi i Shkodrës”

Propozimi u mbështet në mbledhje nga të gjithë anëtarët si dhe kryetarët e Bashkive të Shkodrës

Përfaqësues të të gjitha partive politike kanë votuar në Këshillin e Qarkut Shkodër dhënien e titullit “Nderi i Shkodrës” për liderin e AAK-së, Ramush Haradinajn.

Propozimi i kryetares së Këshillit të Qarkut, Greta Bardeli-Gjoni, u mbështet në mbledhje nga të gjithë anëtarët si dhe kryetarët e Bashkive të Shkodrës, Malësisë së Madhe, Vaut të Dejës dhe Pukës, raportojnë mediat e Shqipërisë.

Ky titull është dhënë me motivacionin “Në shenjë solidariteti, nderimi e respekti për luftëtarin e lirisë së Kosovës, politikanin e vlerave evropiane që nuk rresht përpjekjen për t’u përballur me dinjitet me kundërshtarët e lirisë dhe pavarësisë së shqiptarëve”.

Vendimi vjen në një kohë kur Haradinaj, po përballet me drejtësinë franceze pas një urdhër-arresti nga Serbia. Më 12 janar gjykata franceze vendosi që Haradinaj të lirohet me kusht.