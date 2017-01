“Heta” ka tipare të Fisnik Ademit

“Është personazh të cilin e kena nis si polic, mandej është larguar si polic dhe ka vazhdu në banak si Hetë, këtë vit ka edhe pretendimet e tij që me studiu” tha Ademi

Aktori, i serialit “O sa mirë”, Fisnik Ademi është një ndër aktorët që u inkuadrua shumë herët në këtë serial, vetëm se me një rol ndryshe prej atij që ka gjatë këtij sezoni.

Në një intervistë për KP Fisniku, tha se personazhi i tij është transformuar sipas skenarit nga një polic i cili më pas ka vazhduar me shërbimin në banak, por që këtë vit ka edhe pretendimet e tij për të studiuar.

“Është një personazh të cilin e kena nis si polic i trevave të veriut të Shqipërisë, mandej është larguar si polic dhe tash ka vazhdu në banak si Hetë edhe përpara e ka pas Hetë, përndryshe është një personazh i cili merret me banakun, këtë vit ka edhe pretendimet e tij që me studiu, jom bo edhe student në pleqni, kështu që s’po di kaq kisha thon. Jo s’kam ngjashmëri, normal që s’kemi, secili i kemi personazhet të cilat i luajmë, ka disa replika të cilat skenaristi Ard Islami i fut prej jetës tonë private sepse njihemi shumë mirë e ndoshta edhe ato e bojn pak më të veçantë si personazh Hetën”, tha Ademi.

Fisniku tregoi se gjatë vitit të kaluar dhe këtij fillimviti, ndjehet tepër i lumtur, si me punën profesionale ashtu edhe me atë private.

“Shumë i suksesshëm edhe në familje edhe në serial edhe në punë, në përgjithësi jam shumë i lumtur, dhashtë Zoti që ta kemi shnetën që të vazhdojmë edhe në vitin 2017 tash jemi duke punuar edhe në sezonin e pestë a sa po i bjen, të “O sa mirë”, tash kemi me xhiru një episod e cila ka me u transmetu në janar, kemi një pauzë prej dy javë ditë, d.m.th. prej sot e vazhdojmë me 15 janar, s’po di mirë po mendoj publiku po na pëlqen shumë, ajo është më e rëndësishmja se tek e fundit për publik po luajmë edhe ata janë të cilët e vlerësojnë edhe punën tonë edhe gjithë mundin tonë që e bojmë edhe është kënaqësi shumë e madhe kur kemi shumë ndjekës”, tha Ademi.

Ndërsa, sa i përket planeve për vitin e ri 2017, Fisniku tha se do të vazhdoj të punoj në serial, po ashtu në emisionin që e realizon bashkë me bashkëshorten e tij, modelen, Dhurata Lipovica, por edhe do të realizoj disa projekte filmike.

“Jo ndonjë risi diçka kryesisht punoj në serial, e kam edhe një emision timin me Dhurata Lipovicën gruan, e kemi një emision në Tribuna Channel i cili është kryesisht me kuzhinë, aty kom me vazhdu, në serialin “O sa mirë”, i kam edhe disa projekte tjera filmike të cilat kemi me i xhiru në 2017-en, kështu që të shohim edhe pse s’po mundesh me planifiku se nuk kemi ndonjë agjendë që me thon por ndodh brenda javës, brenda ditës, diçka me tu ofru ose me punu”, tha Ademi.

Aktori Fisnik Ademi, u bë pjesë e serialit “O sa mirë” gjatë sezonit të dytë në rolin e policit, mirëpo me kohën vazhdoj me shndërrimin e rolit të tij në një banakier, tani edhe në student në kolegjin “O sa mirë”, personazh ky i cili po gjen mbështetje të madhe nga shikuesit e këtij seriali.