“Husseinin ishte karzimatik dhe i sjellshëm”

Hetuesi i CIA-s, John Nixon, i cili e intervistoi Saddam Husseinin ka thënë se ai ishte karzimatik dhe i sjellshëm

Kur ish-presidenti irakian Saddam Hussein, u kap në dhjetor të vitit 2003, CIA kërkoi një specialist i cili do të mund të identifikonte dhe të marrë në pyetje. Ky person ishte John Nixon.

Nixon kishte studiuar figurën e Sadam Huseinit që kur filloi të punonte për CIA-n në vitin 1998, ku roli i tij ishte për të mbledhur njohuri rreth liderëve në mbarë botën dhe për të analizuar se “çfarë i bënë ata të marrin vendim.

“Kur një krizë godet, hartuesit e politikave vijnë tek ne me pyetjet rreth njerëzve të përfshirë, kush janë ata, çfarë duan ata duan, pse veprojnë në këtë mënyrë”, tha Nixon për BBC-në.

Ai kishte qenë në Irak, kur lideri i rrëzuar është zbuluar nga trupat amerikane në një shpellë nëntokësore në qytetin e Tikritit.

Ka patur zëra në atë kohë se Sadam Huseini kishte maskota të shumta, por Nixon i cili u largua nga CIA në vitin 2011, tha se nuk kishte asnjë dyshim që ishte pikërisht ai, që në momentin që e kishte parë.

Mr Nixon, e përshkruan Sadam Huseinin si një “masë të kontradiktave”. Ai pa ‘anën njerëzore’ të Saddam Husseinit dhe thotë se ishte një kontrast i madh nga ai çfarë ishte paraqitur në mediat amerikane.

“Ai ishte një nga individët ma karizmatikë që jam përballur ndonjëherë. Kur ai donte, mund të ishte simpatik, argëtues, i mirë dhe i sjellshëm”, tha Nixon.

Megjithatë, ai tha se Hussein kishte edhe një anë shumë të errët në personalitetin e tij. Ai e përshkruan si të vrazhdë, arrogant dhe i frikshëm kur ai humb durimin. “Ka pasur dy raste kur pyetjet e mia shfaqen anën e tij të keqe”, tha Nixon.

Megjithatë, Nixon tha se ish-udhëheqësi irakian ishte një narcisist dhe “e pëlqente ndërveprimin duke biseduar me mua.”

Në fund të seancës së parë, në të cilën zoti Nixon u përpoq për të krijuar një marrëdhënie me Sadam Husseinit me shpresën se do të bashkëpunojnë, Saddam tha thjesht se e kishte shijuar bisedën. “Ai kishte qenë i fshehur për muaj dhe nuk kishte pasur shumë biseda”, thotë Nixon.

Ky ishte një fillim pozitiv, por të nesërmen Nixon thotë se Sadam Huseini “u kthye në një njeri të dyshimtë.” “Ai është një nga njerëzit më të dyshimtë që kam takuar ndonjëherë – çdo pyetje që ia shtroja, ai kishte një të tillë për mua”, tha Nixon.

Nixon pranon se CIA kishte bërë pak për ta nxitur që të flasë.

SHBA dhe Britania e Madhe kishin përdorur akuzat e shkatërrimit në masë të Irakut si një arsye kryesore për të shkuar në luftë.

Nixon tha se “kjo ishte ajo çfarë Shtëpia e Bardhë donte të dinte”, por nga bisedat me Sadam Huseinin, këshilltarët e tij dhe hulumtimet e mëvonshme për të vërtetuar pretendimet, arritën në përfundimin se ish-lideri irakian kishte ndaluar programin bërthamor të vendit dhe nuk kishte për qëllim për të rifilluar atë.